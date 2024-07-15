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Şehit Metin Arslan'ın Kardeşleri Acılarını Ziyaret Ediyor

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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Karabük'te yaşayan ablası, kardeşinin kabrini sık sık ziyaret ederek acılarını hafifletmeye çalışıyor. Kardeşler, darbe girişimini televizyondan öğrendiklerini ve Metin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere karşı durduğunu belirtti. Aile, Metin'in kahramanlığından gurur duyduklarını ve üzgün olduklarını ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Karabük'te yaşayan iki ablası, acılarını bir nebze hafifletmek için sık sık kardeşlerinin kabrini ziyaret ediyor.

Kardeşlerinin Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Fatma Ataman, AA muhabirine, darbe girişimini evlerinde televizyondan öğrendiklerini, kardeşinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine dışarı çıkarak darbecilere karşı durduğunu söyledi.

Olay gecesini anlatan Ataman, "Biz de o gün akşam herkes gibi televizyondan öğrendik, izledik. Bütün köprülerin tutulduğunu gördük. Metin ile konuştuk, telefonlaştık fakat gece 12'den sonra haber alamadık. Daha sonra kardeşimin vefat ettiğini öğrendik." diye konuştu.

Ataman, kardeşiyle gurur duyduklarını vurgulayarak,"Kardeşimle birlikte biz aileyi kaybettik. Bir sene sonra anneyi, 3 sene sonra babayı kaybettik. 8 yıl oldu. Kardeş bizim kardeşimiz, anne bizim annemiz, baba bizim babamız ama şehit, Türkiye'nin şehidi. Çok gurur verici bir duygu. Karabük'ten 15 Temmuz'da ülkeyi savunacak, milletin iradesini ön plana çıkartacak bir kardeş çıktığı için çok gururluyuz. Üzüldük ama gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Nurcan Arslan da kardeşini kaybettikleri için üzgün, gösterdiği kahramanlık dolayısıyla gururlu olduklarını ve yetkililerin de kendilerini yalnız bırakmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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