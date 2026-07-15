15 Temmuz'un 10. Yılında Şehitler Köprüsü'nde Dron Gösterisi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında Şehitler Köprüsü'nde etkileyici bir dron gösterisi düzenlendi. Havadan görüntülenen gösteriler, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlenirken, demokrasi ve milli birlik vurgusu yapıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla Şehitler Köprüsü'nde dron gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriler havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı