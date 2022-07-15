Kütahya'da protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hava Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

İl Müftülüğü görevlileri, ziyaretlerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftüsi Hüseyin Demirtaş ise dua etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, programda yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un, hain darbe girişimiyle Türk milletinin hiçbir boyunduruğu, taşeronu ve hainliği kabul etmeyeceğini net bir şekilde tüm dünyaya bir kez daha en güzel şekilde gösterdiği bir gün olduğunu söyledi.

Bugünün hem gurur hem de şehit verildiği için bir hüzün günü olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin bize bıraktıkları en büyük miras bu vatanının ilelebet muhafazası ve bu milletin sonsuza dek yaşaması için gerektiğinde herkesin canını verebilmesi duygusudur. Ülkemiz için canlarını feda etmiş şehitlerimizin bize vermiş olduğu büyük sorumluluğu bugün bir kez daha hatırlayarak milletimize anlatmaya devam edeceğiz."

Vali Çelik ve diğer protokol üyeleri, kabirlere karanfil bıraktı.

Programda, şehit yakınları da hazır bulundu.