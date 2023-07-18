15 Temmuz'da sala okuyan imamlara hakaret eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulundular

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Sendika temsilci üyeleri, 15 Temmuz gecesi sela okuyan imamlara Sosyal Medyada'da hakaret ettiği öne sürülen bir vatandaş hakkında suç duyurusunda bulundular.

Zonguldak'ın Alaplı Adliyesi önünde toplanan ve imamlardan oluşan grup, 15 Temmuz gecesinde sela okuyan imamlara sosyal medya üzerinden hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına sundular. Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Salih Mutlu, 15 Temmuz gecesinde sela okuyan tüm imamlara ve tüm Müslümanlara hakaret ettiğini söyledi.

Alaplı'da Tüm sendikalar adına konuşan Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Salih Mutlu,"15 Temmuz 2016 Yılında terör örgütü FETÖ-PYD tarafından devletimize yapılan hain darbe girişimi neticesinde Devletimiz ve halkımız tarafından bu darbe girişimi durdurularak bertaraf edilmiştir.

Bu sebeple; her yıl resmi olarak kutlanan 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde Başkanlığımızın talimatı doğrultusunda 15 Temmuzu 16 Temmuza bağlayan gece 00.13'te Ülke genelindeki tüm camilerimizden eş zamanlı sala verilmesi bildirilmiştir. Verilen sala'lara ve İmam-Hatiplere Alaplı Belediyesinde çalışan Rahmi Öztürk adındaki şahıs teşkilatımızın tamamına sosyal medya aracılığıyla Ek'te sunulan evrakta görüldüğü gibi çok ağır küfür ve hakarette bulunmuştur. Mezkur kişi hakkında aşağıda imzaları bulunan sendika temsilcileri olarak suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.