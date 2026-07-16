Eskişehir'de 15 Temmuz afişlerini indirdiği iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Eskişehir'in Hamamyolu Caddesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen bazı etkinliklere ilişkin afişleri indirdiği iddia edilen Odunpazarı Belediyesinde çalışan 2 güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hamamyolu Caddesi'nde Valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin hazırlatılan davet afişini kestikleri ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e yönelik "Kim o?" şeklinde sözleri belirlenen Odunpazarı Belediyesi bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan U.S. ve E.E. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

Hakimlikçe, zanlılar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.