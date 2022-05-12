15 metrelik deniz çekilmesi sonrası, lodosun esmesiyle su seviyesi normale döndü - Haberler

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15 metrelik deniz çekilmesi sonrası, lodosun esmesiyle su seviyesi normale döndü

İhlas Haber Ajansı - Ömer Turan - Güncel
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15 metrelik deniz çekilmesi sonrası, lodosun esmesiyle su seviyesi normale döndüBALIKESİR Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaklaşık dört ay önce başlayan 15 metrelik deniz çekilmesi Lodosun esmesiyle deniz yerine geldi.

BALIKESİR (İHA) - 15 metrelik deniz çekilmesi sonrası, lodosun esmesiyle su seviyesi normale döndü

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaklaşık dört ay önce başlayan 15 metrelik deniz çekilmesi Lodosun esmesiyle deniz yerine geldi.

Bandırma sahil bölgesinde görülen 15 Metrelik deniz çekilmesi Lodosun esmesiyle birlikte deniz tekrar yerine geldi. Poyraz rüzgarının esmesiyle denizin çekildiğini ve Lodos lu havalarda denizin normale döndüğünü belirten, S . S Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, "Bu deniz çekilme olayı tamamen doğa olayıdır. Poyrazlı havalarda deniz suyu çekilir. Lodoslu havalarda da deniz şişer ve normal seviyesine gelir. Bunun fay hattı ve depremle bir alakası yoktur. Tamamen doğa olayıdır" şeklinde konuştu.

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İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Güncel

Balıkesir, su, Güncel, Haberler

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