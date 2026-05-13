Ankara'da "15. Kök Hücre Nakli Hasta Kongresi ve Buluşma Günleri" programı düzenlendi

Türk Hematoloji Vakfı (HEMA) ve Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) tarafından "15. Kök Hücre Nakli Hasta Kongresi ve Buluşma Günleri" programı düzenlendi.

Başkentte bir oteldeki programa, kök hücre tedavisi almış hasta, hasta yakınları ve hemşireler katıldı.

Programın açılışında konuşan HEMA ve LÖSEMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, hasta ve hasta yakınlarından bu tür organizasyonlara sahip çıkmalarını, katkı ve emek vererek sosyal dayanışma içinde yer almalarını istedi.

Hastaların kendi aralarındaki dayanışma, birlik ve beraberliğinin önemine işaret eden Altuntaş, tedavi süreçlerindeki desteğin önemine vurgu yaptı.

Altuntaş, sağlık okuryazarlığı konusunda herkesin bilinçli olması gerektiğini belirterek, "Herkes birbirini eğitsin. Eğitimimiz en güçlü silahımız olsun. Kök hücre nakli oldunuz. Çok büyük süreçlerden geçtiniz. Sağlık profesyonelleri, çalışanları bir şey yapıyor ama bizler de yapmalıyız. Ekibimizin, sağlık çalışanlarının size söylediklerini harfiyen uygulayın. Biz artık bir aileyiz." diye konuştu.

Kök hücre nakli sürecinde ders çalışarak Hukuk Fakültesini kazanan ve avukat olarak görev yapan hastalarının da bulunduğunu dile getiren Altuntaş, bunun moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bu haftanın "Hemşirelik Haftası" olduğunu hatırlatan Altuntaş, "Doktorunuza, hocanıza, hemşirelerinize sahip çıkın ki insanlar motive olsun ve bir yere odaklansınlar." dedi.