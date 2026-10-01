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15 ilde dolandırıcılık operasyonunda 244 şüpheli yakalandı, 174'ü tutuklandı

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15 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 244 şüpheli yakalandı; şüphelilerin vatandaşları 523 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Yakalananlardan 174'ü tutuklandı, 54'ü adli kontrole tabi tutuldu; MASAK raporlarında 10 milyar 500 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik 15 ildeki operasyonlarda yakalanan 244 şüpheliden 174'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 15 ilde "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik polis ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda vatandaşları 523 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek, yüksek kazanç vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerden 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Ayrıca MASAK raporlarında 10 milyar 500 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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