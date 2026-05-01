14 yaşındaki Gizem, arkadaşı tarafından tüfekle öldürüldü

TOPRAĞA VERİLDİ

Edirne'de tartıştığı arkadaşı A.Ç. (15), tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Gizem Özdemir için Bademlik Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, siyasi parti temsilcileri, Özdemir'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. Özdemir, namazın ardından Bademlik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

