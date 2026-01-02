Haberler

Arnavutköy'de 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Güncelleme:
Arnavutköy'de 14 yaşındaki M.A.D., zincir marketin önüne gelip silahla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, marketin camları kırıldı. M.A.D. polis tarafından gözaltına alındı.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de 14 yaşındaki M.A.D. zincir marketin önüne gelerek silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, marketin camları kırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki M.A.D., motosikletle zincir marketin önüne geldi. Şüpheli, yanında bulunan silahla markete doğru 4 el ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan olmazken, marketin camlarında ve reklam panosunda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, M.A.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
