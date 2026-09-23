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14 saat sonra kontrol altına alınan saman deposundaki yangında 20 milyonluk zarar oluştu

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14 saat sonra kontrol altına alınan saman deposundaki yangında 20 milyonluk zarar oluştu
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SAMSUN’un Bafra ilçesindeki bir çiftlikte bulunan saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 14 saat sonra kontrol altına alındı.

SAMSUN'un Bafra ilçesindeki bir çiftlikte bulunan saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 14 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 milyon liralık zarar meydana geldi.

Bafra ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında bir çiftlikteki saman deposunda yangın çıktı. Depodan yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Bafra Grup Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın saat 07.00 sıralarında güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 6 bin balya saman, 400 ton yonca, 2 bin balya tritikale otu ve ot kırma makinesi yanarken, yaklaşık 20 milyon liralık zarar meydana geldi. Yapılan incelemede yangının ot kırma makinesinden çıktığı tespit edildi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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