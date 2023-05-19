14 Mayıs'tan bu yana suskun olan Akşener, sessizliğini bozuyor

14 Mayıs seçimlerinden bu yana sessizliğini koruyan İYİ Parti lideri Meral Akşener, yarın 13.00'te bir basın açıklaması yapacak. Akşener, böylece seçimden sonra ilk kez konuşmuş olacak.

14 Mayıs'ta Türkiye hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti. Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu alırken, adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemediği için cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı.

MİLYONLAR 28 MAYIS'TA YENİDEN SANDIĞA GİDECEK

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı 2.tur seçimi için milyonlar 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek. Adaylardan fazla oyu alan 13. cumhurbaşkanı olacak.

AKŞENER'İN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı 14 Mayıs tarihinde istediği sonucu alamadı. Bu tarihten bu yana hiç konuşmayan Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti lideri Akşener'in sessizliği kafalarda soru işareti bırakmıştı.

İLK KEZ KONUŞACAK

Akşener günler süren sessizliğini bozuyor. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yarın bir basın açıklaması düzenleyecek olan Akşener, saat 13.00'te kameralar karşısına geçecek. Böylece Akşener, 14 Mayıs'tan bu yana ilk kez konuşacak.