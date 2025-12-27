Haberler

14 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon; 112 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 156 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve 112'sinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonda ayrıca çok sayıda araç ve bot ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 156 şüphelinin yakalandığını, 112'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen operasyonda 156 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerin 112'si tutuklandı, 44'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonda ayrıca 120 araç ile 13 bot ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

