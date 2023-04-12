138 Afgan kaçak göçmen ülkelerine geri gönderildi
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YURDA farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla yakalanan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen, Iğdır'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
YURDA farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla yakalanan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen, Iğdır'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
Iğdır İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen jandarma eşliğinde Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından Afganlar, uçakla ülkelerine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel