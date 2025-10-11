13 Yıllık Husumet Barışla Sonlandı

Haberler

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 13 yıl süren Tiryaki ve Aktaş aileleri arasındaki husumet, Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından düzenlenen barış yemeği ile sona erdi. Vali Ahmet Hamdi Usta, barış ortamının kalıcı olmasını diledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 13 yıldır aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Karlıova ilçesinde Tiryaki ailesi ile Muş'un Varto ilçesinde Aktaş aileleri arasında 13 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumetin sona ermesi için Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl girişimde bulundu.

Ailelerin ikna edilmesinin ardından Bingöl tarafından Kanireş Taziyeevi'nde barış yemeği düzenlendi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ailelerin barışmasının ardından yaptığı konuşmada, barış ve kardeşlik ortamının daim olmasını istedi.

Usta, barışta emeği geçen Bingöl ile her iki ailenin fertlerine teşekkür etti.

AK Parti Bingöl milletvekilleri Zeki Korkutata ve Feyzi Berdibek ile Belediye Başkanı Veysi Bingöl de husumetin sonlandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, huzur ortamının sürmesini diledi.

Programa, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, ilçe belediye başkanları, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
