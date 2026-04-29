13 yıl önce başına isabet eden kurşunla ölen Arif'in ailesi failin bulunmasını istiyor

İZMİR'de 13 yıl önce evin çatısında başına kurşun isabet eden Arif Dallı'nın (11) babası Şerafettin Dallı (53), Adalet Bakanlığı'nca yeni kurulan 'Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı' tarafından oğlunun katil ya da katillerinin bulunacağına inandığını belirterek, "Haberleri görünce aklıma hep oğlum geliyor. İnşallah Adalet Bakanımız benim oğlumun katilini de bulacak. İçimde öyle bir his var" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçen günlerde faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasiteyi en üst seviyeye çıkardıklarını belirtti. Yeni kurulan 'Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nca, ülke genelindeki 75 ilde bulunan 638 dosya ve 693 maktul yönünden kapsamlı analiz sürecini başlattı. İzmir 49 dosya ve 51 maktul ile bu alanda sıralamada ilk sırada yer aldı.

YILBAŞINDA VURULDU

İzmir'deki faili meçhul dosyalardan biri de Arif Dallı'nın dosyası oldu. 2013 yılının ilk dakikalarında, havai fişek kutlamalarını seyretmek için Bornova'nın Mevlana Mahallesi'ndeki evin çatısına çıkan Arif Dallı, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Arif Dallı, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Aradan geçen 13 yıla rağmen Arif'i hayattan koparan şüpheli veya şüpheliler bulunamadı.

13 YIL GERİDE KALDI

Olay gününü anlatan Arif'in babası Şerafettin Dallı, "Yılbaşı gecesiydi ve kayınpederlerimizdeydik. Tüm akrabalar oradaydı. Sonra, 'Çatıya çıkıp havai fişekleri izleyelim' dediler. Ben evde namaz kılıyordum. Havai fişekler atılır atılmaz, 'Arif vuruldu' dediler. Hemen alıp hastaneye götürdüm. Arif'in vurulduğunu orada öğrendik. Olaydan 10 gün sonra da Arif'i kaybettik. 13 sene geçti hala katili bulunmadı" dedi.

'ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN'

Son dönemde Gülistan Doku cinayeti başta olmak üzere faili meçhul cinayetlerin aydınlanmasına yönelik çalışmaların kendilerini de umutlandırdığını belirten Dallı, "Haberleri görünce aklıma hep oğlum geliyor. İnşallah Adalet Bakanımız benim oğlumun katilini de bulacak. İçimde öyle bir his var. Sürekli bu olayı kimin yaptığını düşünüyoruz. Herkes yıllardır bir şey söylüyor. Ancak kesin olan hiçbir şey yok. İnanıyorum ki oğlumun olayını da aydınlatacaklar. Lütfen bizim olayımızın da üstüne düşsünler" diye konuştu.

Zor günler geçirdiklerini vurgulayan Dallı, şöyle devam etti:

"13 seneyi nasıl geçirdiğimizi bir biz, bir de Allah bilir. Bizde ne bayram ne yılbaşı hiçbiri yok. Evden bile çıkmıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Bu normal bir ölüm değil. Belirsiz bir olay. Ama inşallah Arif'in katili bu sefer ortaya çıkacak."

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,

