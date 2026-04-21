Haberler

Kaybolan 13 yaşındaki Hakan için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki Hakan Caylı için AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışmaları yürütmeye başladı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Hakan Caylı (13) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyü Yatağan mezrasında yaşayan Hakan Caylı, dün sabah saatlerinde evden ayrıldı. Çocuğun eve dönmemesi üzerine kendi imkanlarıyla arama yapan ailesi, sonuç alamayınca durumu saat 01.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Afad, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında sürdürülen çalışmalarda AFAD ekipleri termal ve gece görüş özellikli dronlar ile bölgeyi tararken; jandarmaya ait iz takip köpekleri de karadan arama faaliyetlerine dahil edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
'Köyün neşesi' engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti

Tüm köyün neşesiydi! İmam dahi ayakta durmakta zorlandı
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş

Okul saldırganı katliam öncesinde annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Biricik Suden tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu

Tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Adım adım takip edip binada taciz etti! Kadının çığlıkları apartmanı inletti

Adım adım takip edip taciz etti! Kadının çığlıkları binayı inletti
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı