Kaybolan 13 yaşındaki Hakan, bulundu
Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Hakan C. arama çalışmaları sonucunda şehir merkezine yakın bir bölgede bulundu ve aileine teslim edildi.
ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN BÖLGEDE BULUNDU
Siirt'in Şirvan ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Hakan C. (13), arama çalışmaları sonucu şehir merkezine yakın bir noktada bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, ailesine teslim edildi.
Akif ÖZALP/ŞİRVAN (Siirt),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı