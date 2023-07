13 yaşındaki Alman Marlene, 3 gündür kayıp (2)

ANNE: HER BİLGİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Ankara'da kaybolan Alman Kirk Mildner ile Ukraynalı Ganna Mildner'in kaybolan kızı Marlene Mildner'i arama çalışmaları sürüyor. Anne Ganna Mildner, kızının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, "Evde olmadığını görünce hemen onu aradık, bulamadık. Evden gitmeden önce her zaman olduğu gibiydi, bizimle diyaloğu normaldi. Gidecek gibi bir izlenim oluşmadı bizde. Tüm kurumlar teyakkuzda. Türk halkından ricam gördükleri yerde hemen polise haber vermeleri ve bizi kızımız ile kavuşturmaları. Sevgili kızım; biz seni evde bekliyoruz, ailen seni bekliyor. Bir an önce eve gelmeni, bizlere kavuşmanı hasretle bekliyoruz. Her tür bilgi bizim için çok değerli. Türkçe çok bilmiyor. Belki kendini ifade edemiyor, yardıma ihtiyacı olabilir" dedi.