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127 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

127 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, hakkında 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. isimli firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ'da hakkında 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında çeşitli suçlardan 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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