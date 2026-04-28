12 yıllık firari, ölen kardeşinin kimliğiyle gelinlikçide yakalandı
İZMİR'in Buca ilçesinde, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan firari hükümlü Gülden Ç. (54), ölen kız kardeşine ait kimlikle çalıştığı gelinlikçide yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Gülden Ç.'yi (54), Gediz Mahallesi'nde çalıştığı gelinlikçi dükkanında düzenlenen operasyonla yakaladı.
12 yıldır arandığı tespit edilen firari hükümlü Gülden Ç.'nin, yapılan üst aramasında ölen kız kardeşine ait kimlik ele geçirildi. Gülden Ç.'nin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.