12 Yıl Sonra Düğün Heyecanı: Kocakaya Çifti Hayallerine Kavuştu

Antalya'nın Demre ilçesinde 12 yıl önce imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamadan evlenen Kocakaya çifti, yıllar sonra yaptıkları düğünle hayallerine kavuştu.

Gürses Mahallesi'nde yaşayan dört çocuk annesi Vesile ile Soner Kocakaya çifti, evliliklerinin 12. yılında düğün organize etti. Sevdiklerini ve yakınlarını düğüne davet eden çift, düğün salonu kiraladı.

Gelinlik ve damatlık giyen çift, düğünde davetliler ve çocuklarıyla eğlendi.

Vesile Kocakaya, yaptığı açıklamada, ilk evlendiklerinde bir süre çadırda yaşadıklarını, imkanları olmadığı için düğün yapamadıklarını söyledi.

Hep düğün hayal ettiklerini anlatan Kocakaya, "Her şeyi hazırlayıp çok şükür düğünümüzü yaptık. Artık eskisinden daha mutlu ve huzurluyuz." dedi.

Eşi Soner Kocakaya ise çobanlık yaparak geçimini sağladıklarını yazı Elmalı'da kışı ise Demre'de geçirdiklerini belirtti. Geç de olsa düğün yaptıklarını vurgulayan Kocakaya, "Düğünümüzü yaptık, heyecanlıydık." dedi.