12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni tarlada kanlar içinde bulundu
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Şanlıurfa'da 12 yaşındaki Cihan Akyılmaz'ın tarlada tüfekle göğsünden vurulmuş cansız bedeni bulundu.
Sabah saatlerinde, Hilvan ilçesine bağlı Ustahasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda tarlada silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
OTOPSİ YAPILACAK
İhbarla tarlaya gelen ekipler, tüfekle vurulduğu belirlenen Cihan Akyılmaz'ın cansız bedenini buldu. Göğsünden vurulduğu tespit edilen Akyılmaz, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel