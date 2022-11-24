12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni tarlada kanlar içinde bulundu Güncel Haberler Şanlıurfa'da 12 yaşındaki Cihan Akyılmaz'ın tarlada tüfekle göğsünden vurulmuş cansız bedeni bulundu. Sabah saatlerinde, Hilvan ilçesine bağlı Ustahasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda tarlada silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. OTOPSİ YAPILACAK İhbarla tarlaya gelen ekipler, tüfekle vurulduğu belirlenen Cihan Akyılmaz'ın cansız bedenini buldu. Göğsünden vurulduğu tespit edilen Akyılmaz, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şanlıurfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni tarlada kanlar içinde bulundu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.