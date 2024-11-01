12. Uluslararası Klarnet Festivali İzmir'de Başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Klarnet Festivali, Agora Ören Yeri'nde Serkan Çağrı ve ekibinin 'Homeland' konseri ile başladı. Festival, klarnet sanatçılarının sahne alacağı final konseri ile sona erecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve İzmir Kültür Yolu Festivali programı içinde yer alan 12. Uluslararası Klarnet Festivali başladı.
Agora Ören Yeri'nde başlayan festivalde, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve ekibi "Homeland" konser verdi.
Festivalde konuşan Serkan Çağrı, katılımcılara teşekkür ederek, festivalin 12'ncisini düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getirdi.
Konserde dinleyiciler keyifli anlar yaşadı.
Festival, yarın klarnetin efsaneleri Vassilis Saleas, Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı ve Kirpi Bülent'in aynı sahneyi paylaşmasıyla sona erecek.