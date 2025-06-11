12 saattir kayıp olan 16 yaşındaki Enfal Yağmur bulundu

12 saattir her yerde aranan 16 yaşındaki Yağmur karşı köyde bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı İsafaklı Köyü Durabeyli köyünde yaşayan ve evine dönmeyen 16 yaşındaki Enfal Yağmur Solmaz ekiplerin çalışması sonucu evinden 5 kilometre ileride bir köyde bulundu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı İsafaklı Köyü Durabeyli Mahallesinde bulunan gece saatlerinde evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki Enfal Yağmur Solmaz kimseye haber vermeden kayıplara karıştı. Sabah çocuklarının evde olmadığını gören aile durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Geniş çaplı arama başlatıldı

Olay yerine sevk edilen ekipler, köyde ve çevresinde köpekle geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Enfal Yağmur Solmaz'ın en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasınca görüldüğü tespit edildi. 16 yaşındaki Yağmur Solmaz'dan 12 saat sonra sevindirici haber geldi. Solmaz'ın evinden 5 kilometre ilerideki Aşagıdağ Köyünde bir köylünün evinde olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince ailesine getirilen Enfal Yağmur'u gören annesi gözyaşlarını tutamadı.