12 ilde 15 organize suç örgütüne operasyon: 61 tutuklama / Haber eklendi

Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 15 organize suç örgütüne yönelik 109 şüpheli yakalandı, 61'i tutuklandı. Operasyonlarda, suç faaliyetleri arasında göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti ve insan ticareti yer aldı.

JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 şüpheli yakalandı, 61'i tutuklandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Aydın, Gaziantep, Diyarbakır, Kırklareli, Manisa, Van, İzmir, Bolu, Şanlıurfa, Denizli, Antalya ve Ankara'da yürütülen soruşturmada, hesaplarında 438 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 109 şüpheli yakalandı. 'Göçmen kaçakçılığı', 'Tefecilik', 'Uyuşturucu ticareti', 'Nitelikli hırsızlık' ve 'İnsan ticareti' suçlarını işlediği belirlenen şüphelilerden 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.

Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
