İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 80 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 80 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; polis tarafından İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire başkanlıkları ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yakalanan şüphelilerin örgütün güncel eğitim ile kadın ve erkek yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Ayrıca, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, yurt dışına gezi adı altında farklı tarihlerde örgütsel olarak eğitim kamp faaliyetlerine katıldıkları, örgüt evlerinin kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı