Üye Girişi
Haberi Paylaş

114. saatte gelen mucize herkesi sevince boğdu! Genç avukat, alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarıldı

Güncel Haberler

Depreme dayanamayarak yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesindeki 6 katlı Bilgili Apartmanı'ndan herkesi sevince boğan bir haber geldi. Depremin 114. saatinde genç avukat Ece Köseoğlu, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Köseoğlu, tekbirler eşliğinde ambulansa alınırken, o anları haberler.com saniye saniye kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 şehirde ağır hasar meydana geldi. Depremde binlerce vatandaşımız aramızdan ayrıldı, çok sayıda bina yerle bir oldu.

Felaketin ilk anından itibaren canını dişine takarak çalışan arama kurtarma ekipleri, her enkazın başında fedakarca mücadele ediyor. Enkazdan kurtarılan insanlar umutlarımızı artırırken, Hatay'ın Antakya ilçesinden bir güzel haber daha geldi.

Depremde yerle bir olan 6 katlı Bilgili Apartmanı'nda Sultanbeyoli Gönüllüleri, genç avukat Ece Köseoğlu'na ulaştı. Köseoğlu'nun yaşadığını belirleyen ekipler, uzun süren çalışmaların ardından depremin 114. saatinde genç avukatı canlı olarak kurtarmayı başardı.

Köseoğlu'nun enkazdan çıkarılmasıyla herkes sevince boğulurken, o anları haberler.com muhabiri Savaş Karan saniye saniye kaydetti. Tekbir ve alkışlar eşliğinde ambulansa alınan Köseoğlu, hastanede tedaviye alındı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Antakya Deprem Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title