114. saatte gelen mucize herkesi sevince boğdu! Genç avukat, alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarıldı

Depreme dayanamayarak yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesindeki 6 katlı Bilgili Apartmanı'ndan herkesi sevince boğan bir haber geldi. Depremin 114. saatinde genç avukat Ece Köseoğlu, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Köseoğlu, tekbirler eşliğinde ambulansa alınırken, o anları haberler.com saniye saniye kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 şehirde ağır hasar meydana geldi. Depremde binlerce vatandaşımız aramızdan ayrıldı, çok sayıda bina yerle bir oldu.

ANTAKYA'DAN BİR GÜZEL HABER GELDİ

Felaketin ilk anından itibaren canını dişine takarak çalışan arama kurtarma ekipleri, her enkazın başında fedakarca mücadele ediyor. Enkazdan kurtarılan insanlar umutlarımızı artırırken, Hatay'ın Antakya ilçesinden bir güzel haber daha geldi.

DEPREMİN 114. SAATİNDE KURTARILDI

Depremde yerle bir olan 6 katlı Bilgili Apartmanı'nda Sultanbeyoli Gönüllüleri, genç avukat Ece Köseoğlu'na ulaştı. Köseoğlu'nun yaşadığını belirleyen ekipler, uzun süren çalışmaların ardından depremin 114. saatinde genç avukatı canlı olarak kurtarmayı başardı.

MUCİZEYİ HABERLER.COM KAYDETTİ

Köseoğlu'nun enkazdan çıkarılmasıyla herkes sevince boğulurken, o anları haberler.com muhabiri Savaş Karan saniye saniye kaydetti. Tekbir ve alkışlar eşliğinde ambulansa alınan Köseoğlu, hastanede tedaviye alındı.