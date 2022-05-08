112 YAŞINDAKİ FATMA NİNEYE, ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 112 yaşındaki Fatma Tıraş'ın anneler gününü Belediye Başkanı Kemal Vural pasta keserek kutladı.

Türkbahçe Mahallesi'nde oturan 1910 doğumlu 6 çocuk, 38 torunu sahibi 112 yaşındaki Fatma Tıraş'ı, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural anneler gününde ziyaret etti.

Pasta keserek Fatma ninenin gününü kutlayan Kemal Vural, uzun ömür dileğinde bulundu. Anneler Gününün kutlanmasıyla mutlu olan Fatma Tıraş ise uzun yaşamanın sırrını doğal beslenmeye borçlu olduğunu ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel