112 AMBULANSLARINA 60'INCI KEZ SALDIRIDA BULUNUNCA RUH SAĞLIĞI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ - Haberler

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112 AMBULANSLARINA 60'INCI KEZ SALDIRIDA BULUNUNCA RUH SAĞLIĞI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

DİYARBAKIR'da, vakaya giden 112 ambulanslarına 60'ıncı kez taşlı saldırıda bulunan zihinsel engelli R.B. (28), savcılık talimatıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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DİYARBAKIR'da, vakaya giden 112 ambulanslarına 60'ıncı kez taşlı saldırıda bulunan zihinsel engelli R.B. (28), savcılık talimatıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Yenişehir ilçesinde zihinsel engelli R.B., 1 Temmuz'da parkın içindeki yaralıya müdahaleye gelen 112 ambulansına taşla saldırıp arka camını kırdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı. Sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri R.B.?yi yakalayıp evine bıraktı. R.B.'nin ambulanslara sürekli zarar vermeye çalıştığı, son olayla birlikte 60'ıncı kez taşla saldırdığı öğrenildi.

Hem sağlıkçılar hem de vatandaşların şikayetleri artınca savcılık, R.B.?nin ruh sağlığı hastanesine sevk edilmesine karar verdi. Polis ekipleri tarafından evinden alınan R.B., Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Güncel Haberler

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