112 Acil Çağrı Merkezi personelinden Vali Sezer'e ziyaret

Güncelleme:
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna ve ekibi, 112 Günü münasebetiyle Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret ederek acil çağrı hizmetleri hakkında bilgi verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna ve birim temsilcileri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre 112 Günü dolayısıyla yapılan ziyarette, acil çağrı hizmetlerinin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında Vali Sezer'e bilgi verildi.

Vali Sezer, 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin vatandaşlara hızlı ve etkin hizmet sunma noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
