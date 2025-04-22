11 Yıl 8 Ay Cezası Olan Arif Dege Saklandığı Evde Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Arif Dege, saklandığı evde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Arif Dege (52), saklandığı evden çıkarken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arif Dege'nin Akalan Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti. Adrese giden ekipler, Dege'yi evden çıkarken yakaladı. Gözaltına alınan Dege, işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel