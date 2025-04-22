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11 Yıl 8 Ay Cezası Olan Arif Dege Saklandığı Evde Yakalandı

11 Yıl 8 Ay Cezası Olan Arif Dege Saklandığı Evde Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Arif Dege, saklandığı evde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Arif Dege (52), saklandığı evden çıkarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arif Dege'nin Akalan Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti. Adrese giden ekipler, Dege'yi evden çıkarken yakaladı. Gözaltına alınan Dege, işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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