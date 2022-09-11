11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu Güncel Haberler Samsun'da tabancayla kendini vuran 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti. Samsun'da tabancayla kendini vuran 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortaokul 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Gündüz, evlerinde tabancayla kafasından kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya koşan yakınları tarafından kanlar içinde bulunan çocuk, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ali Gündüz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Muhammer Ay/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Ali Gündüz Samsun Bafra Güncel Haberler

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