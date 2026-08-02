11 yaşındaki çocuğu site bahçesinde darbetti; olay kamerada

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir sitenin bahçesinde oyun oynayan 11 yaşındaki E.E.O., aynı sitede oturan 19 yaşındaki E.A. adlı kadın tarafından tekme, yumruk ve tokatla darbedildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan 11 yaşındaki E.E.O., aynı sitede yaşayan 19 yaşındaki E.A. tarafından tekme, yumruk ve tokatlarla darbedildi. Çevredekilerin araya girerken, E.E.O. eve giderek durumu ailesine anlattı. Aile, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek E.A. hakkında şikayette bulundu, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı