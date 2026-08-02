Haberler

11 yaşındaki çocuğu site bahçesinde darbetti; olay kamerada

11 yaşındaki çocuğu site bahçesinde darbetti; olay kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir sitenin bahçesinde oyun oynayan 11 yaşındaki E.E.O., aynı sitede oturan 19 yaşındaki E.A. adlı kadın tarafından tekme, yumruk ve tokatla darbedildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir sitenin bahçesinde oyun oynayan 11 yaşındaki E.E.O., aynı sitede oturan 19 yaşındaki E.A. adlı kadın tarafından tekme, yumruk ve tokatla darbedildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan 11 yaşındaki E.E.O., aynı sitede yaşayan 19 yaşındaki E.A. tarafından tekme, yumruk ve tokatlarla darbedildi. Çevredekilerin araya girerken, E.E.O. eve giderek durumu ailesine anlattı. Aile, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek E.A. hakkında şikayette bulundu, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

62 yaşındaki Hülya Avşar bikiniyi giyip yıllara meydan okudu
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Kılıçdaroğlu ilk kez TBMM’de CHP grup toplantısına katılacak

Kılıçdaroğlu ilk kez CHP grup toplantısına katılacak
Bahçeli'den 'çerçeve yasa' açıklaması: Tam destek verilmeli

Bahçeli'den "çerçeve yasa" açıklaması
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!