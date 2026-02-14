Haberler

AA Kitap, 11. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'na katıldı

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu buluşmada, 104 ülkeden 335 yayınevi bir araya geldi. AA Kitap, 'Gazze Üçlemesi' ile dikkat çekti.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "11. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları" (Istanbul Publishing Fellowship), bu yıl da önde gelen ulusal ve uluslararası yayınevlerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Şişli'deki Taşyapı Etkinlik ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında 2016'dan bu yana 40 binin üzerinde eserin başka dillere çevrilmesi için anlaşmalar yapıldı. Bu yılki programda AA Kitap da stratejik görüşmeleriyle yerini aldı.

Bu yıl 104 ülkeden binin üzerinde başvuru alan program kapsamında 73 ülkeden 225'i yabancı, 110'u yerli olmak üzere toplam 335 yayıncı İstanbul'da buluştu.

AA Kitap, bu geniş platformda medya, diplomasi, strateji ve kültür başlıklarındaki nitelikli eserlerini uluslararası yayıncılara sunarak küresel görünürlüğünü artırdı.

"Gazze Üçlemesi" dünyaya tanıtılıyor"

AA Kitap'ın yayın çizgisinde önemli bir yer tutan ve İsrail'in Gazze'de işlediği suçları uluslararası hukuk çerçevesinde belgeleyen "Kanıt", "Tanık" ve hazırlık süreci devam eden "Sanık" kitaplarından oluşan Gazze Üçlemesi, bu yılki telif görüşmelerinin odak noktasında yer aldı ve 105 yıllık AA deneyimiyle hazırlanan bu eserlerin, farklı dillerde dünya okuruna ulaştırılması hedeflendi.

Gerçekleştirilen yoğun telif görüşmelerinde İngilizce, Arapça ve Fransızca başta olmak üzere farklı dillerde yayın yapan küresel yayınevleriyle stratejik işbirlikleri masaya yatırıldı.

Ajansın muhabir, foto muhabiri ve analist kadrosuyla hazırladığı, uluslararası ilişkiler, bölgesel politikalar, diplomasi ve güncel kriz bölgelerine dair "kaynak kitap" niteliğindeki çalışmaların, dünya kütüphanelerinde yer alması için ilk adımlar atıldı.

Özellikle Türkiye'nin tezlerini ve bölgedeki stratejik duruşunu belgeleyen akademik ve prestij eserlerin, yerel dillerde (Endonezce, İspanyolca gibi) yayımlanarak küresel bir referans kaynağı haline dönüşmesi hedefleniyor.

AA Kitap, sadece basılı eserlerle değil, e-kitap formatı ve dijital pazar yerlerine yönelik stratejileriyle de global pazardaki payını artırmayı amaçlıyor.

Beş büyük uluslararası merkezde satış ağı oluşturma vizyonu doğrultusunda, İstanbul Fellowship programı nitelikli telifli eserlerin Türkçeye kazandırılması noktasında da kritik bir basamak olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
