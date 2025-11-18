Haberler

11 Milletvekili için Dokunulmazlık Fezlekesi TBMM'ye Sunuldu

Güncelleme:
CHP ve DEM Parti'den toplam 11 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezlekeler TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Fezlekeler, Karma Komisyon'a havale edildi.

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında olduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin toplam 11 fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şunlar:

"CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, DEM Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi"

Kaynak: ANKA / Güncel
