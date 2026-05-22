Haberler

11. Kırmızı Lale Film Festivali Hollanda'da sinemaseverlerle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk sinemasını Avrupa'ya taşıyan 11. Kırmızı Lale Film Festivali, 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven ve Utrecht'te düzenlenecek. Festivalde 8 uzun metraj ve 4 kısa film gösterilecek, ayrıca Azerbaycan ve Kazakistan sinemasından özel yapımlar da yer alacak.

Türk sinemasını Avrupa'daki seyirciyle buluşturan 11. Kırmızı Lale Film Festivali, 29 Mayıs'ta başlayacak.

Festivale ilişkin yapılan açıklamaya göre, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü ve Adana Altın Koza Film Festivali işbirliğiyle düzenlenen festival, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven ve Utrecht şehirlerinde 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen festivalde 8 uzun metraj ve 4 kısa film yer alacak.

Organizasyon kapsamında 8 farklı mekanda 10'dan fazla film gösterilecek.

Festivalin açılışı 29 Mayıs'ta Amsterdam OBA Merkez Kütüphane'de düzenlenecek törenle yapılacak.

Açılış gecesinde yönetmenliği Erdem Yener'in üstlendiği "Barselo" filmi gösterilecek.

Festivalde, yönetmenliğini İlker Çatak'ın üstlendiği "Sarı Zarflar" da izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Özgü Namal ile Tansu Biçer'in yer aldığı film, Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanmasının ardından Avrupa prömiyerini 30 Mayıs'ta Amsterdam'daki de Balie'de gerçekleştirecek.???????

31 Mayıs'ta ise de Balie'de Gürcan Keltek imzalı "Yeni Şafak Solarken" ile Mustafa Emin Büyükcoşkun ve Semih Gülen'in yönetmenliğini yaptığı "Atlet", Avrupa'da ilk kez festival kapsamında perdeye taşınacak.

Azerbaycan ve Kazakistan misafir ülke

Festival boyunca ayrıca "Gecenin Kıyısı", "Büyük Kuşatma", "Algoritma'ya Biat Et", "Aldığımız Nefes", "Kırmızı Bağ-Azerbaycan", "Buta-Azerbaycan", "Başlangıçlar" gibi yapımlar da izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl festival programında ayrıca misafir ülkeler Azerbaycan ve Kazakistan sinemasından özel yapımlar da yer alacak. Böylece festival, yalnızca Türk sinemasını değil, Türk dünyasının kültürel üretimini de Avrupa sahnesine taşıyacak.

Türkiye'den yönetmen ve oyuncuları Avrupa'daki seyirciyle buluşturan festivalin programına ve detaylı bilgiye "www.rodetulpfilmfestival.nl" adresinden ulaşılabilir.???????

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız

Beyaz Saray'dan o ülkeye tarihi rest: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddialarına yalanlama

"Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı" iddiası
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek

Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu