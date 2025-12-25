Haberler

11'inci Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle Ankara'da cezaevlerinde tahliyeler başladı

11'inci Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle Ankara'da cezaevlerinde tahliyeler başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM tarafından kabul edilen 11'inci Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçlardan hükümlü olanların tahliye işlemleri Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda başladı. Aileler, yakınlarını karşılamak için cezaevi önünde toplandı.

TBMM'de kabul edilen 11'inci Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle, 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçları kapsayan düzenlemeden yararlanan hükümlüler için Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliye işlemleri başladı.

Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak anılan 7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Ankara'da cezaevlerinde tahliyeler başladı. Tahliyelerin başlamasıyla birlikte Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde hareketlilik yaşandı. Serbest bırakılacak yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren cezaevi önünde toplandı. Hazırlıkları ve gerekeli evrakları tamamlanan hükümlüler ise tahliye edildi.

'ÇIKACAKLARI İÇİN MUTLUYUZ'

Eşinin tahliyesini bekleyen Mesut Arsoy, "Çıkacakları için mutluyuz. Milletvekillerimize de çok teşekkür ederiz" dedi.

Babası ve kardeşinin tahliye edilmesini bekleyen Haydar Ali Deligöz ise "Mutlu ve neşeli bir biçimde bekleyiş içerisindeyiz. Çıktıkları zaman her şeyin daha iyi olacağını umut ediyoruz" diye konuştu.

Tahliye edilen hükümlüler ise ailelerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Eşinin kayıp ihbarı yaptığı genç kadının cesedi boş dairede bulundu

Boş daireye giren ev sahibi kan donduran manzarayla karşılaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu

Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok