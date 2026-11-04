11 ildeki operasyonlarda 19,9 milyar TL para hareketliliği tespit edildi

11 ildeki operasyonlarda 19,9 milyar TL para hareketliliği tespit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, 11 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik operasyonlarda 230 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bu operasyonlarda 19,9 milyar TL para hareketliliği tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı: 11 ilde düzenlenen 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Silah kaçakçılığı' ve 'Siber Güvenlik Kanununa muhalefet' suçlarına yönelik operasyonlarda, 19,9 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı