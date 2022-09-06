11 aracın lastiklerini kesti; 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi (2) Güncel Haberler KAMERAYA YANSIDIBilecik'te, C.B.'nin park halindeki 11 aracın lastiklerini kestiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. KAMERAYA YANSIDI Bilecik'te, C.B.'nin park halindeki 11 aracın lastiklerini kestiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yürüyerek sokağa gelen C.B.'nin, elindeki bıçakla araçların lastiklerine zarar verdiği görüldü.C.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas Bilecik Güncel Haberler

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