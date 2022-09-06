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11 aracın lastiklerini kesti; 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi (2)

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11 aracın lastiklerini kesti; 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi (2)

KAMERAYA YANSIDIBilecik'te, C.B.'nin park halindeki 11 aracın lastiklerini kestiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERAYA YANSIDI

Bilecik'te, C.B.'nin park halindeki 11 aracın lastiklerini kestiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yürüyerek sokağa gelen C.B.'nin, elindeki bıçakla araçların lastiklerine zarar verdiği görüldü.C.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Güncel

Bilecik Güncel Haberler

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