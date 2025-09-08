107.037 Afgan Mülteci Ülkelerine Döndü
Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, geçen hafta içinde İran ve Pakistan'dan toplam 107.037 Afgan mültecinin geri döndüğünü açıkladı.
KABİL, 8 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de, geçici bir mülteci kampının yakınında bir kamyonun üzerinde görülen mülteciler, 7 Eylül 2025.
Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı'nın pazar günü yayınladığı rapora göre, geçtiğimiz hafta içinde toplam 107.037 Afgan mülteci, komşu ülkeler İran ve Pakistan'dan ülkelerine geri döndü. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel