107.037 Afgan Mülteci Ülkelerine Döndü

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, geçen hafta içinde İran ve Pakistan'dan toplam 107.037 Afgan mültecinin geri döndüğünü açıkladı.

KABİL, 8 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de, geçici bir mülteci kampının yakınında bir kamyonun üzerinde görülen mülteciler, 7 Eylül 2025.

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı'nın pazar günü yayınladığı rapora göre, geçtiğimiz hafta içinde toplam 107.037 Afgan mülteci, komşu ülkeler İran ve Pakistan'dan ülkelerine geri döndü. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

