105. Yılda Atatürk'ün Konya Ziyareti Anısına Mesaj

Konya Valisi İbrahim Akın, Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya ilk ziyaretinin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, Konya'nın tarih boyunca Anadolu'nun kalbinde, medeniyetlerin kesişme noktasında bir merkez olduğunu belirtti.

Konya'nın Cumhuriyet'in kurulmasında öncü şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bundan tam 105 yıl önce, 3 Ağustos 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde şehrimize teşrif etmiş, milli birlik ruhunu güçlendirmek amacıyla halkımıza hitap etmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Konya'mızı ziyareti, milletimizin bağımsızlık yolunda birleşmesini sağlayan, Kuvayımilliye ruhunu daha da güçlendiren tarihi bir dönüm noktası olmuştur.

Bu itibarla Atatürk'ün Konya'ya gelişini kutlamak, yalnızca tarihi bir anıyı yaşatmak değil, aynı zamanda onun Cumhuriyet'imiz için çizdiği vizyona sahip çıkarak geleceğe emin adımlarla ilerlemek demektir. Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda, bilimle, eğitimle, sanatla ve vatan sevdasıyla büyüyen nesiller yetiştirmek, onun bıraktığı mirasa duyduğumuz sorumluluğun en önemli ifadesidir. Geçmişten aldığımız güç ve milletimizin azmiyle, bugünümüzü Cumhuriyet'imizin ışığında aydınlatıyor, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Millet ve vatan sevgisiyle, bilimden sanata, ekonomiden kültüre her alanda en iyisini hedefleyerek büyük başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin ve Konya'mızın yarınlarını, birlik ve beraberlik içinde hep birlikte inşa edeceğiz."