105 yaşındaki Mehmet Özmen oy kullandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde 105 yaşındaki Mehmet Özmen, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi. Yürüme güçlüğü çeken Özmen, oy kullanmak için yakınlarının yardımıyla ilçeye bağlı Hasadüzü Mahallesi'ndeki Hürriyet İlkokulu'na geldi. Tekerlekli sandalyede oyunu kullanan Özmen, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.