Elazığ'da kar nedeniyle 108 köy yolu ulaşıma kapandı

103 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kapalı olan 108 köy yolundan 103'ü ulaşıma açıldı. İlçelerden Baskil'de 2 ve Palu'da 3 olmak üzere 5 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,