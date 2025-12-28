Elazığ'da kar nedeniyle 108 köy yolu ulaşıma kapandı
103 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kapalı olan 108 köy yolundan 103'ü ulaşıma açıldı. İlçelerden Baskil'de 2 ve Palu'da 3 olmak üzere 5 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel