Haberler

Elazığ'da kar nedeniyle 108 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Kar yağışının etkileri sürerken, Elazığ'da kapalı olan 108 köy yolundan 103'ü İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Baskil ve Palu ilçelerinde 5 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

103 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kapalı olan 108 köy yolundan 103'ü ulaşıma açıldı. İlçelerden Baskil'de 2 ve Palu'da 3 olmak üzere 5 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

