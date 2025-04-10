102 Genç Tanıdık CHP Üyesi Tahliye Edildi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkındaki tahliye kararına ilişkin, "Hukuksuzca tutuklanan Parti Meclisi (PM) Üyemiz Berkay Gezgin ile birlikte 102 genç kardeşimiz tahliye edildi. Bu daha başlangıç. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ve tutsak gençlerimizi tek tek alacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı başlatılan protesto gösterilerinde tutuklanan gençlerden 102'si hakkında daha tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda PM üyesi seçilen "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla tanınan Berkay Gezgin de bulunuyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başarır, "Hukuksuzca tutuklanan Parti Meclisi (PM) Üyemiz Berkay Gezgin ile birlikte 102 genç kardeşimiz tahliye edildi. Bu daha başlangıç. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ve tutsak gençlerimizi tek tek alacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi.