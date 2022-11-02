Sinop'ta polislikten ihraç edilen şahsın cansız bedeni pansiyon odasında bulundu Güncel Haberler Sinop'ta 1 gündür haber alınamayan 45 yaşındaki İzzet Gökhan'ın cansız bedeni pansiyon odasında bulundu. Gökhan'ın hakkında açılan idari soruşturmalar nedeniyle 10 yıl önce polislikten ihraç edildiği öğrenildi. Sinop'ta kendisinden haber alınamayan İzzet Gökhan (45) pansiyon odasında ölü bulundu. Ailesinin 1 gündür aradığı İzzet Gökhan'ın Meydankapı Mahallesi Tersane mevkisindeki 3 katlı pansiyona giriş yaptığı tespit edildi. Pansiyona giden polis ekipleri odaya girdiklerinde Gökhan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. POLİSLİKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ Öte yandan hakkında açılan idari soruşturmalar nedeniyle İzzet Gökhan'ın 10 yıl önce polislikten ihraç edildiği öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Gökhan'ın kaldığı pansiyonda kolonya içerek komaya girip öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sinop 3. Sayfa Güncel Haberler

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