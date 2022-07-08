10 YAŞINDAKİ GİZEM, DENİZDE BOĞULDU

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde kardeşi ve kuzeniyle birlikte denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan ve yaklaşık 2 saatlik arama çalışması sonrası denizden baygın halde çıkartılan Gizem Çakmak (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Turnasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan tatil için ailesiyle birlikte gelen Gizem Çakmak, kardeşi K.Ç. ve kuzeni U.Ç. ile birlikte denize gitti. Bir müddet denizde yüzen küçük çocuklar, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çocukların denizde sürüklendiğini gören vatandaşlardan Köse Erkal suya girerek K.Ç. ile U.Ç.?yi denizden çıkarttı, Gizem Çakmak ise gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık, Polis Su Altı Arama ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada Çakmak, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından baygın halde bulunarak, sudan çıkartıldı. Ambulansa götürülen küçük kız, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gizem Çakmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren K.Ç. ile U.Ç.?nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'GÖZDEN KAYBOLDU'

Çocukların boğulduğunu görerek denizde giren Köse Erkal, 'Burada tatil yapamaya geldik. Bugün de yüzmeye gelmiştik. Buraya geleli 40 dakika oldu olmadı imdat çağırısı duydum. Koşarak denize girdim baktım, üç çocuk denizde çırpınıyor. Üçüncü çocuğu sonradan fark ettim. Birini getirdikten sonra, diğerini almaya giderken fark ettim ki üçüncü bir çocuk var. Tekrar girip almak istedim mümkün değildi. Gözden kayboldu. Birkaç kere dalıp baktım göremedim. Zaten kendim de bitmiştim. Bitkin bir şekilde attım kendimi kenara' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel