Oyun oynarken kaybolan Suriyeli çocuğun cansız bedeni gölette bulundu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. Baştuğ Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde oyun oynayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Yezen El Cuma, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çocuklarından haber alamayan ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye hızla jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahalle çevresinde ve yakındaki gölette başlatılan yoğun arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Ekipler, küçük Yezen’in gölette cansız bedenine ulaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sudan çıkarılan Yezen El Cuma’nın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı .Küçük çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı