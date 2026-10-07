10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı anma programı açıklandı... Ayfer Koçak: Katliamın bütün sorumluları ne zaman yargılanacak?

(ANKARA) - 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı anma programı açıklandı. 10 Eküm Cumartesi günü Ulus Metro önünden Ankara Gar Meydanı'na sessiz yürüyüşün ardından anma etkinliği yapılacağı ve 11 Ekim Pazar günü de Karşıyaka Mezarlığı'nın ziyaret edileceğini belirten KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, katliamın tüm siyasi ve kamusal sorumlularının yargılanmasını isteyerek, "10 Ekim'in bütün sorumluları ne zaman yargılanacak" diye sordu.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış Derneği, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı anma programına ilişkin Mülkiyeliler Birliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Açıklamanın yapıldığı alana "10 Ekim 2015, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz" ve "10 Ekim Katliamı'nı unutturmayacağız" yazılı pankartlar asıldı. Ortak açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak okudu. Katliamın üzerinden 11 yıl geçtiğini anımsatan Koçak, şöyle konuştu:

"Kaybettiğimiz 104 arkadaşımızın yüzleri, sesleri, düşleri hala bizimle. ve hepsinden önemlisi, onların barış ve demokrasi talebi hala bu ülkenin en yakıcı ihtiyacı olmaya devam ediyor. Bugün başta okullarımız olmak üzere ülkede yaşanan şiddet ikliminin elbette çok köklü ve boyutlu nedenleri var. Genel geçer tespitlerle izah edilemeyecek kadar sosyal, ekonomik ve siyasal arka planları olan bu şiddet ortamında bazı olaylar dönüm noktasıdır. Bunların başında da 10 Ekim Ankara Gar katliamı gelmektedir. 10 Ekim 2015 tarihinde DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak barış talebinin bastırılması girişimlerine ve şiddet ortamında her türlü kirli işlerden kazanç sağlayan kesimlere karşı emeğin sesini yükseltmek, savaşa karşı barışı savunmak, eşit ve özgür bir ülkede birlikte yaşam iradesini büyütmek için gerçekleştirdiğimiz miting belli ki aynı kesimlerin çıkarına çomak sokmuştu. ve yine belli ki, bu katliam üzerinden siyasal ikballerini garantiye almak, korku ikliminden beslenmeye devam etmek istiyorlardı. Kararlarını vermişlerdi ve geriye sadece maşa bulmak kalmıştı. O maşayı bulmakta da zorluk çekmediler."

"10 EKİM'İN HESABI VERİLMEDEN ADALET SAĞLANMAYACAK"

Koçak, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın yalnızca saldırıyı gerçekleştiren IŞİD mensuplarından ibaret bir dosya olmadığını belirterek, aradan 11 yıl geçmesine rağmen katliamın nasıl hazırlandığı, faillerin Ankara'nın ortasına kadar nasıl gelebildiği, haklarında istihbarat bulunan kişilerin neden durdurulmadığı ve kamu görevlilerinin sorumluluklarının neden etkin biçimde soruşturulmadığı sorularının hala yanıt beklediğini söyledi.

Devletin katliamın ardından sorumluluk üstlenmek yerine inkar ve cezasızlık politikası izlediğini savunan Koçak, "10 Ekim'in hesabı verilmeden, bütün siyasi ve kamusal sorumlular açığa çıkarılmadan ve devlet bu katliamla gerçek anlamda yüzleşmeden adalet sağlanmış olmayacaktır" dedi.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin 2025 sonunda bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma yürütülmesinin önünü açan kararını önemli bir eşik olarak değerlendiren Koçak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Haziran 2026'da zamanaşımı gerekçesiyle "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdiğini belirtti. Koçak, uluslararası mevzuat ve hukuk normlarına göre katliamın "insanlığa karşı suç" niteliğinin araştırılması gerektiğini ve bu suçlarda zamanaşımının söz konusu olamayacağını ifade etti.

"10 EKİM'İN BÜTÜN SORUMLULARI NE ZAMAN YARGILANACAK"

Koçak, 2026 yılında Anayasa Mahkemesi'nin 239 kişinin başvurusunu kabul edilemez bularak devletin yaşam hakkına ilişkin yükümlülüklerinin ihlal edilmediğine hükmettiğini, avukatların ise kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığını belirtti.

10 Ekim Katliamı'nın insanlık suçu olarak tanımlanması ve gerçeğin ortaya çıkarılması için etkin bir yargılama yürütülmesi gerektiğini ifade eden Koçak, firari sanıklardan Ömer Deniz Dündar'ın Suriye'den Türkiye'ye getirildikten sonra bu yıl ilk kez hakim karşısına çıktığını, diğer firari sanık Savaş Yıldız'ın da Türkiye'ye getirildiğine ilişkin bilgilerin ardından mahkemenin durumunun MİT ve Emniyet'e sorulmasına karar verdiğini aktardı.

11 yılın sonunda "10 Ekim'in bütün sorumluları ne zaman yargılanacak" diye soran Koçak, katliamın yalnızca birkaç IŞİD mensubunun cezalandırılmasıyla kapatılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Katliamın örgütlenmesinde rol alanlar ile ihmali, kusuru ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini belirten Koçak, adaletin katliamın neden önlenmediği sorusunun yanıtlanması, müdahalede ihmali bulunanlar ile katliama ilişkin delilleri sakladığını ve sorumluları terfi ettirdiğini savunduğu kişilerin hesap vermesiyle sağlanacağını ifade etti.

"ER YA DA GEÇ SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK"

Ayfer Koçak, 10 Ekim Cumartesi günü saat 09.00'da Ulus Metro önünde toplanıp Ankara Gar Meydanı'na sessiz yürüneceğini, saat 10.04'te anma etkinliği yapılacağını ve 11 Ekim Pazar günü de Karşıyaka Mezarlığı'nda mezar ziyareti gerçekleştirileceğini açıkladı.

Koçak, "Yüreği emek, barış ve demokrasi için atan tüm kesimleri anma etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz barış şehitlerimizi saygı ve özlemle anarken sözümüzü bir kez daha yineliyoruz. Bu toprakları katliamlarla, faili meçhul cinayetlerle anılmaktan çıkarıp barış ve demokrasiyle taçlandırarak yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza, armağan edeceğiz. Er ya da geç, sorumlular cezalandırılacak; emek kazanacak, demokrasi kazanacak, barış kazanacak" dedi.

"KAYBEDİLEN 10 YILIN HESABINI KİM VERECEK?"

10 Ekim Barış Derneği Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık da 11 yıl önce başlayan barış sürecinin ardından masanın devrildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Şimdi tekrar bir süreç başlatıldı. Tekrar bir masa kuruldu. Burada bizim açımızdan yakıcı soru şu: Eğer hakikaten barışa ihtiyacımız vardıysa ki var, 10 sene önce niye devrildi bu masa? 10 sene önce devrildi ise bunun hesabını kim verecek? Bizim kaybedilen 10 senemizin, bu ülkenin kaybedilen 10 senelik geleceğinin hesabını kim verecek? 104 arkadaşımızın hesabını kim verecek? Bu yakıcı soru, bizim mücadelemizin temelini oluşturuyor. Biz bu sorunun cevabı için 11 senedir mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA