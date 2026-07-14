Dokuz Avrupa Ülkesi ve Ukrayna, Anti-Balistik Füze Koalisyonu Kurdu

PARİS, 14 Temmuz (Xinhua) -- Dokuz Avrupa ülkesi ve Ukrayna, balistik füze tehditlerine karşı savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın pazartesi günü yayımladığı ortak bildiride, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, İngiltere ve Ukrayna liderlerinin, bu tür silahların oluşturduğu tehdidin artması ve savunma kabiliyetlerinin Avrupa'nın güvenliği açısından giderek daha fazla önem kazanması nedeniyle "tamamen savunma amaçlı" Anti-Balistik Füze Koalisyonu'nu kurdukları belirtildi.

Bildiride, Avrupa'nın korunması için gelecekte ortaya çıkabilecek füze tehditlerini caydırmak ve bunlara karşı koymak için entegre bir füze savunma mimarisinin gerekli olduğu vurgulandı.

Açıklama, Gönüllüler Koalisyonu liderlerinin Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin, özellikle de hava savunma desteğinin güçlendirilmesini görüşmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde pazartesi günü Paris'te bir araya geldiği sırada yapıldı.

Kaynak: Xinhua